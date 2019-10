Portugal fecha 2018 com défice de 0,4%, inferior à média europeia

A zona euro registou um défice público de 0,5% do PIB em 2018 e a União Europeia (UE) de 0,7%, tendo a economia portuguesa tido um desempenho acima da média, com um défice de 0,4%, segundo o Eurostat.

De acordo com a segunda notificação do Eurostat relativa a 2018, o défice público recuou na zona euro para 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 0,9% de 2017.

Na UE, o défice recuou de 1,0% para 0,7% do PIB de 2017 para 2018.

A economia portuguesa recuperou de um défice de 3,0% do PIB, em 2017, para um de 0,4% em 2018, com uma prestação melhor do que a média.

Em 2018, 14 Estados-membros registaram excedentes orçamentais: Luxemburgo (2,7%), Alemanha, Malta (1,9% cada), Bulgária (1,8%), Holanda (1,5%), República Checa (1,1%), Grécia (1,0%), Dinamarca, Eslovénia, Suécia (0,8% cada), Lituânia (0,6%), Croácia (0,3%), Áustria (0,2%) e Irlanda (0,1%).

Dois Estados-membros, por seu lado, apresentaram défices acima do valor de 3% do PIB permitido pelas regras da UE: Roménia (-3,0%) e Chipre (-4,4%).