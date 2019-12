Papa, Benfica e clima em destaque na imprensa nacional

‘Guerra no Vaticano’ é um dos temas que salta à vista na ronda pela imprensa nacional desta quinta-feira, 19 de Dezembro. “Os inimigos poderosos do Papa” é o título que faz a manchete de hoje da Sábado. Segundo a revista, “aos 83 anos, Francisco está cercado de conspirações para o afastarem”.

Por seu turno a Visão, faz um balanço de 2019: “O ano em que o mundo aqueceu. Revoltas, crises e triunfos que vão ficar na história”. Há uma referência implícita às alterações climáticas e, com efeito, o tema é outro dos assuntos que marca a actualidade.

“Mau tempo: Depressão Elsa já faz estragos no Norte”, destaca o Jornal de Notícias, que faz manchete com a Natalidade. “A Natalidade volta a subir, mas interior fica para trás”, titula o JN.

O Jornal chama AINDA à capa o caso de Rui Pinto, alegando que está em causa o “mandado de detenção” do hacker. Recorde-se que começou na quarta-feira a fase de instrução do processo em que o pirata informático está acusado de 147 crimes.

Já o Diário de Notícias abre com “Toda a história dos jihadistas portugueses. Os códigos, a vida, as paixões e os ódios”. “Dos oito portugueses acusados, um está já detido em Portugal e outro sujeito a termo de identidade e residência. Há seis ‘em paradeiro desconhecido’, dados como mortos pelas autoridades. Deixaram dor nas suas famílias e cerca de 20 filhos que estarão em campos de refugiados na Síria”, revela o DN.

A propósito do mesmo tema o Público diz que “Fraude no Reino Unido financiou jihadistas portugueses”. O periódico abre com os “Novos apoios para filhos no IRS” que “atingem 135 mil famílias”. Ainda em destaque de capa “BES: Acusação do caso volta a derrapar. Como o Governo de Passos negou todas as alternativas à resolução”.

O Correio da Manhã denuncia “Rede lava milhões no Boavista”. De acordo com o diário, o “Presidente do clube suspeito de ganhar um milhão de euros com esquema”.

Nos desportivos o dia informativo é marcado pela esperada vitória do Benfica, na Luz, frente ao Sporting de Braga, em partida a contar para a Taça de Portugal. Pizzi e Carlos Vinícius foram os heróis do encontro e da imprensa.

“Benfica-SP Braga (2-1): Guardiões da Luz: Pizzi e Vinicius decisivos no último jogo em casa de 2019” titula A Bola.

“Dupla mortífera: Águias sofrem, mas seguem para os quartos-de-final”, escreve por seu turno o Record.

Já O Jogo destaca “O efeito Vinicius: Goleador voltou a ser decisivo, com uma ajuda de Tiago Sá”.