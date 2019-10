Novo programa do governo de Costa em destaque na imprensa nacional

O novo programa do Governo de António Costa prevê uma série de alterações em diversas áreas, como o fim dos chumbos até ao 9.º ano de escolaridade e professores colocados mais perto de casa. Mas há mais: cheques-dentista a partir dos dois anos, revisão dos escalões do IRS, exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e touradas para maiores de 16 anos.

A notícia faz manchete no Jornal I desta segunda-feira, 28 de Outubro, dia em é noticiado que o governante das ‘golas inflamáveis’ é constituído arguido na Operação Éter. O processo implica José Artur Neves aquando da sua passagem pela Câmara de Arouca, e atinge autarcas, presidentes de clubes de futebol, e as equipas do Vitória de Guimarães e do SC Braga.

O Correio da Manhã destaca a Operação Marquês e o facto de José Sócrates ter sido apanhado em negócio entre mãe e amigo.

O Diário de Notícias de Lisboa revela que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está preparado para tudo na semana-chave do Brexit. Esta situação poderá afectar os estudantes de Erasmus que ainda não desistiram do Reino Unido.

O Público faz referência ao Caso Sócrates para denunciar que o Ministério Público recorreu de cinco decisões de Ivo Rosa no caso do antigo primeiro-ministro português. Defesas não contestaram qualquer despacho do juiz que conduz nesta fase o processo da operação Marquês. Sócrates começa a ser ouvido hoje.

O Jornal de Notícias escreve que o homicida de freira com considerado irrecuperável antes de sair da cadeia. O tribunal alertou para o perigo, mas nem as vítimas nem a PSP foram avisadas da libertação do homicida. A reabilitação de agressores sexuais atraiu 358 reclusos que registam baixa taxa de reincidência.

Benfica e FC Porto dominam também as capas dos jornais nacionais. Ambas as equipas estão no topo da tabela classificativa com os mesmos pontos.

A morte do líder do Estado islâmico na síria é outro dos assuntos de referência. O DN fala num homem fundamentalista, implacável e estratega. O Público diz que a morte de Baghdadi enterra ainda mais o ‘califado’ do Daesh.

Helsinki, da série espanhola La Casa de Papel, mostra-se encantado com a cidade do Porto, revela o JN.