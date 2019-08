Marca NOS lidera retorno financeiro com patrocínio a festivais até julho em Portugal

As marcas com maior retorno financeiro com o patrocínio a festivais em Portugal, até julho, são NOS (21 milhões de euros), Super Bock (12,6 milhões), EDP (6,6 milhões), RFM (5,1 milhões) e MEO (4,5 milhões), foi ontem divulgado.

De acordo com os dados recolhidos pela Mediamonitor, do grupo Marktest, o festival NOS Alive foi o que gerou maior número de notícias até julho nos media portugueses, com 3.364 notícias, superando as 2.081 do Super Bock Super Rock e as 1.770 notícias geradas pelo NOS Primavera Sound.

O retorno financeiro do NOS Alive ascendeu a 18,9 milhões de euros até julho deste ano, o Super Bock Super Rock teve um retorno de 12,6 milhões e o NOS Primavera Sound gerou um retorno de 10,9 milhões de euros, sendo que estes valores foram calculado com base na correspondência entre o espaço mediático ocupado em cada meio e a respetiva tabela de publicidade em vigor.