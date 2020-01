Kobe Bryant, Auschwitz e Jesus no Porto são alguns dos temas que marcam a actualidade nacional

A morte da lenda da NBA, Kobe Bryan, é um dos temas em destaque nas capas dos jornais nacionais, nesta segunda-feira, dia 27 de Janeiro.

Ainda no mundo do desporto, o Correio da Manhã avança que “Pinto da Costa quer Jesus no FC Porto”.

O 75.º aniversário da libertação de Auschwitz merece também destaque de capa esta segunda-feira.

“75 anos depois da libertação, a ameaça nazi ainda paira sobre a Europa e os EUA”, escreve o Diário de Notícias, sob o título “Auschwitz nunca mais?”. Já o Público destaca a participação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na cerimónia que decorre no antigo campo de concentração construído em território polaco ocupado pela Alemanha.

Na edição desta segunda-feira, o Público destaca ainda que os “alunos vão receber bolsas acima do valor que gastam em propinas”.

Já o Jornal de Notícias revela que, em Portalegre, “GNR deita ao lixo dezenas de quilos de comida”. O mesmo jornal dá conta que “duplicou o número de adeptos proibidos de entrar em estádios”.

Percorra a galeria e confira as capas dos jornais de hoje.