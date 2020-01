Jornalista Bob Woodward em Portugal em Maio a convite da APED

O jornalista Bob Woodward, vencedor de dois Pulitzer, o primeiro em 1973 pela cobertura do escândalo de Watergate, vai estar em Portugal em Maio, a convite da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), anunciou hoje a entidade.

Bob Woodward será o orador convidado (’keynote speaker’) do congresso APED Retail Summit 2020, que se realiza a 05 e 06 de maio, no Museu Oriente, em Lisboa.

Atualmente, o jornalista é aditor associado do The Washington Post, onde trabalha desde 1971, e é autor de 19 livros, sendo o título mais recente - “Fear: Trump in the White House”, tendo sido distinguido com dois prémios Pulitzer, o primeiro em 1973, no âmbito da cobertura do escândalo de Watergate, em conjunto com Carl Bernstein.

O segundo Pulitzer foi atribuído em 2003 pela cobertura dos ataques terroristas de 11 de setembro, como repórter principal.

A sua intervenção acontecerá em 06 de Maio, no congresso da APED, sob o tema “From presidents to CEOs, the price of politics and larger lessons of leadership” (De presidentes a presidentes executivos, o preço da política e lições maiores de liderança).

A liderança é o mote do APED Retail Summit que irá abordar temas como a política e a economia, globalização, tendências de retalho, comércio eletrónico, inteligência artificial, sustentabilidade, entre outros.

Woodward junta-se a outros nomes de prémios - Nobel Paul Krugman, Lars Peter Hansen, Joseph Stiglitz e Al Gore -, que participaram em iniciativas anteriores da APED.