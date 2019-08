O concurso de hoje do Euromilhões não teve nenhum vencedor, pelo que no sorteio da próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot no valor de 84 milhões de euros.

Foram apurados cinco segundos prémios, um dos quais em Portugal, no valor unitário de mais de 185 mil euros.

Também há três apostadores com o terceiro prémio, no valor de 71 mil euros, tendo um deles registado o seu boletim em Portugal.

Recorde-se que a chave de hoje é composta pelos números 13 - 29 - 31- 33 - 40 e pelas estrelas 2 -3.