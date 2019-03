Um dia depois das ‘contas do título’, no Estádio do Dragão, hoje é a luta pelo terceiro lugar que anima a 24.ª jornada da I Liga de futebol, com o Sporting à espera de um deslize do Sporting de Braga.

Os bracarenses, com uma série recente de maus resultados, que culminaram com a goleada ante o FC Porto para a Taça (3-0), inicia as ‘hostilidades’ pelas 17:00 em Vila do Conde, contra o Rio Ave, apostado em defender a vantagem de três pontos sobre o Sporting.

Os leões ‘respondem’ às 20:00 horas, na receção ao Portimonense, e se os bracarenses tiverem tropeçado podem reapossar-se do terceiro lugar.

Depois do clássico da véspera, que o Benfica ganhou no terreno do FC Porto, as ‘águias’ lideram com 59 pontos, contra 57 dos ‘dragões’, sendo muito improvável que Sporting de Braga (49) e Sporting (46) ainda se intrometam de novo na luta pelo título.

Em contrapartida, a distância para o quinto está mais confortável, depois do empate entre Moreirense e Vitória de Setúbal, a um golo.

A equipa de Moreira de Cónegos chegou aos 42 pontos e está no último lugar de acesso à Liga Europa, que Vitória de Guimarães (36) e mesmo Belenenses (33) ainda ambicionam.

Os vitorianos só jogam segunda-feira, na receção ao Marítimo, mas os lisboetas entram em campo hoje às 15:00, com um jogo ‘para ganhar’, já que se trata da receção ao lanterna vermelha, o Feirense.

Em Glasgow, acontece o último dia dos Campeonatos Europeus de pista coberta, que terão a presença de três saltadores portugueses no triplo-salto, Nelson Évora, Patrícia Mamona e Susana Costa, com os dois primeiros a defenderem as medalhas de 2017.

A primeira final ocorrerá na jornada matinal. Logo a abrir, às 10:00 (e pela primeira vez na história dos grandes campeonatos), realiza-se a final do triplo-salto feminino, com a presença das portuguesas Patrícia Mamona e Susana Costa.

Para Patrícia Mamona, apurada com 14,11 metros, mas com a marca de 14,44 m como recorde pessoal, a subida ao setor dos saltos define a defesa da medalha de prata conquistada em Belgrado’2017, mas a atleta quer mais.

«O ouro é o objetivo principal. Chegámos à parte mais engraçada da participação, que é a final. Todas temos seis saltos e podemos arriscar tudo sem receios. Competir de manhã será uma nova experiência, mas quero mais que a prata», afirmou a atleta do Sporting.

Apurada no acesso direto por marcas (e também já com marca de qualificação internacional para o Mundial de Doha) ao saltar 14,28 metros, Susana Costa ascendeu ao lote das favoritas a lutar pelo pódio.

Hoje também será notícia:

CULTURA

A Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCOmadrid termina hoje na capital espanhola depois de quatro dias que contaram com a presença de 13 galerias de arte portuguesas.

Nesta edição, foram apresentadas 203 galerias de arte de 31 países, com uma nova direção, nas mãos de Maribel López, e ainda codirigida, em transição e pela última vez, por Carlos Urroz, que a liderou na última década.

A polémica também voltou a marcar presença, com uma obra de arte que recria a imagem do rei Felipe de Espanha, dos artistas Santiago Sierra e Eugenio Merino, lançou, que tinham o objetivo de a queimar ao longo do ano

INTERNACIONAL

A Estónia vai hoje a votos para o Parlamento, com as sondagens a indicarem incerteza sobre o género de coligação que poderá governar o país depois das eleições.

O Partido Reformista -- de tendência liberal e pró-europeia -- deverá manter a liderança no Parlamento da Estónia, após as eleições parlamentares de hoje, seguido de perto pelo Partido do Centro, de orientação centro-esquerda, que já em 2015 tinha ficado em segundo lugar, segundo várias sondagens.

As mesmas sondagens mostram ainda que dificilmente algum partido obterá maioria absoluta e que apenas metade dos dez partidos políticos que se apresentam a eleições deverá conseguir eleger deputados para os 101 lugares do Parlamento, obtendo o limiar mínimo de 05% de votos.

As eleições de hoje decorrem sob apertadas medidas de proteção, depois de a empresa tecnológica Microsoft ter alertado para a possibilidade de ‘hackers’ russos interferirem nos sistemas de votação, que são eletrónicos e ‘online’.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O novo bispo auxiliar de Maputo é hoje apresentado, numa missa na Sé Catedral da capital moçambicana, que contará com a presença do antigo Presidente Joaquim Chissano e outros responsáveis.

A missa de receção e apresentação do novo bispo auxiliar, António Juliasse Ferreira Sandramo, será presidida pelo bispo da diocese de Maputo, Francisco Chimoio.

Na cerimónia estarão presentes o antigo Presidente da República Joaquim Chissano; o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo; a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, e o presidente do Conselho Autárquico de Maputo, Eneas Comiche.