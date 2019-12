Hoje é notícia em Portugal

O FC Porto procura hoje recolocar-se a dois pontos do Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, necessitando para isso de vencer no estádio do Belenenses SAD, num dos jogos da 13.ª jornada do campeonato.

Na sexta-feira, o Benfica, atual campeão nacional, deu o pontapé de saída na jornada com um triunfo no estádio do Boavista, por 4-1, com dois golos do avançado brasileiro Carlos Vinicius, melhor marcador do campeonato, com 10 remates certeiros.

O Benfica consolidou assim o comando da I Liga, com cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas o rival pode responder já hoje na visita ao Belenenses SAD, 13.º classificado, que tem mais derrotas do que vitórias em casa (2-3).

Também o Sporting, quarto classificado, joga hoje, depois da derrota na jornada anterior no recinto do Gil Vicente, por 3-1. Desta vez, recebe o Moreirense (11.º) e, se ganhar, ficará mais próximo do Famalicão (3.º) que foi batido no sábado em casa pelo Tondela, por 3-2.

Ainda hoje, o Vitória de Guimarães (8.º) recebe o Portimonense (16.º) e o Paços de Ferreira recebe o Vitória de Setúbal.

Na Política, o Iniciativa Liberal reúne-se hoje a sua III Convenção, em Pombal, para eleger o sucessor de Carlos Guimarães Pinto na liderança do partido, sendo o deputado João Cotrim Figueiredo o único candidato ao cargo.

Em Lisboa, reúne-se a Assembleia do Livre, órgão máximo do partido entre congressos, para debater o parecer da comissão de Ética e Arbitragem sobre o conflito entre o Grupo de Contacto (direção) e a deputada Joacine Katar Moreira, na sequência de um voto no parlamento sobre a Palestina.

A deputada absteve-se num voto do PCP de “condenação da nova agressão israelita a Gaza”, alegando não ter conseguido contactar a direção do partido.