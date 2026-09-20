“Estou muito satisfeita com esta edição [do Festival Colombo]", destaca Bárbara Spínola

Terminou, na noite deste domingo, a edição de 2026 do Festival Colombo, no Porto Santo. Durante quatro dias, a ilha dourada foi palco de intensa actividade recreativa e cultural, com o centro da cidade a receber diversas iniciativas, entre danças, teatro e muita música medieval.

Um dos momentos altos do festival voltou a ser o tradicional desembarque de Cristóvão Colombo, mas o programa contou com muitas outras iniciativas que animaram a cidade ao longo dos quatro dias.

A directora regional de Turismo, Bárbara Spínola, fez um balanço muito positivo desta edição. “Estou muito satisfeita com esta edição e notámos, por parte da população local, uma satisfação imensa pelo facto de termos tido o Colombo na praia do Porto Santo”, afirmou.

A governante destacou também a adesão às várias iniciativas realizadas ao longo do festival, sublinhando que estas estiveram “sempre repletas de visitantes”, entre população local, madeirenses e estrangeiros.

Bárbara Spínola deixou ainda um agradecimento à Escola Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco, considerando que o envolvimento da comunidade local não seria possível sem a participação da instituição. A directora regional agradeceu igualmente à Associação Avesso, que esteve envolvida na organização e dinamização das iniciativas do festival.

“Conseguimos sentir na cidade do Porto Santo que as iniciativas aconteciam sempre em vários sítios e sempre com público a assistir, e foi sempre muito bonito de se ver”, afirmou Bárbara Spínola.