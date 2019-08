O Governo declara crise energética, para todo o território nacional, a partir das 23h59 desta sexta-feira, dia 9 de Agosto, devendo o período de crise estender-se até 21 de Agosto.

O Ministro do Trabalho e do Ambiente explicaram que esta declaração tem como objectivo “garantir os serviços energéticos essenciais à defesa e ao funcionamento do Estado e dos sectores prioritários da Economia bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público”.