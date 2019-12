“Exigências" do PSD/Madeira à República são um dos temas em destaque na imprensa nacional

As “exigências do PSD/Madeira para aprovar Orçamento de António Costa” são tema que faz a manchete de hoje (dia 9 de Dezembro) do Jornal i.

“Viagens de avião pagas apenas a 86 euros, Ferry entre Lisboa e o Funchal o ano todo, Hospital na capital madeirense”, são as condições impostas pelo Governo Regional à República, avança o i.

De resto, esta segunda-feira os jornais nacionais dão destaque a diversos assuntos:

O Correio da Manhã revela que os reembolsos da ADSE “disparam para 90 dias”.

Já o Público escrever que o “Governo quer redução de penas para quem denuncie corrupção”.

“Faltam medicamentos para doenças raras nas farmácias”, titula por seu turno o Diário de Notícias, narrando o caso de uma mãe do Algarve, à espera do remédio para o filho, com uma síndrome raro de epilepsia. “A Associação Nacional de Farmácias não tem uma resposta concreta”, diz o DN.

O Jornal de Notícias, por sua vez, conta a história de um empresário do ouro que lesou o “fisco em 60 milhões e não devolve um cêntimo”.

Nos desportivos, o Sporting dá “cabeçada na crise” ao vencer por 1-0 o Moreirense, destaca o Record, ao passo a que o FC Porto esbarra com a “muralha do Jamor”, segundo O Jogo. A Bola escreve “Sem desculpas”, referindo-se igualmente ao ‘escorregão’ do Dragão no Jamor, que coloca o FC Porto a quatro pontos do rival Benfica.