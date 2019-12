Emitido alerta para previsão de chuva e vento nos grupos central e ocidental dos Açores

A Proteção Civil dos Açores emitiu esta manhã um alerta tendo em conta as previsões de chuva e vento que se “vão manter nos grupos central e ocidental” do arquipélago e recomendou à população medidas de autoproteção.

Num comunicado enviado hoje às redações, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que “uma depressão com um sistema frontal associado, com atividade moderada a Forte, irá provocar um agravamento do estado do tempo nos grupos ocidental” (Flores e Corvo) “e central” (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o que se deverá manter até sexta-feira.

”Assim, para as ilhas do grupo ocidental, as previsões apontam para vento forte do quadrante oeste com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora, precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoadas, e um aumento da agitação marítima com ondas sudoeste de seis metros”, lê-se no comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA.

Para as ilhas do grupo central, “o vento soprará de sul com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros/hora e precipitação por vezes forte”, acrescentou o comunicado.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção como “o reforço das amarrações das embarcações” ou “a mudança” dos barcos “para local seguro” e “não circular sem necessidade”.

“Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas” e “Afaste-se de áreas baixas junto à costa”, são outras das recomendações da Proteção Civil açoriana, que desaconselha ainda “a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar”.

A população deve ainda consolidar telhados, portas e janelas e manter limpos os sistemas de drenagem das residências.