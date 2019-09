Duelo Costa-Jerónimo visto por cerca de 1,1 milhões na SIC

O duelo televisivo António Costa-Jerónimo de Sousa, na segunda-feira à noite, na SIC, teve uma audiência média de 11,6%, o que corresponde a quase 1,1 milhão de telespetadores, informou hoje o canal de TV.

O debate de 36 minutos, integrado no Jornal da Noite, obteve uma audiência de 24,8% e 11,6 de audiência média, que corresponde a 1.097.600 telespetadores, de acordo com um comunicado do grupo Impresa, a que pertence a SIC.

As divergências sobre a legislação laboral marcaram o debate entre os secretários-gerais do PS e do PCP, tendo António Costa e Jerónimo de Sousa convergido na necessidade do aumento geral dos salários.

No primeiro debate televisivo para as eleições legislativas de 06 de outubro, esta noite, na SIC, os líderes socialista e comunista mantiveram um tom sereno e cordial, sem grandes momentos de tensão entre os dois.