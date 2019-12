Circulação na Ponte 25 de Abril interditada a veículos pesados com lona e ciclomotores devido ao mau tempo

A circulação de veículos pesados de mercadorias com lona e de ciclomotores foi interditada pelas 18:00 de hoje na Ponte 25 de Abril, enquanto a circulação ferroviária faz-se de forma alternada, informou a Proteção Civil.

“Está interditada a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona, assim como ciclomotores na Ponte 25 de Abril [que liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal]”, afirmou à Lusa o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o comandante, “a circulação ferroviária processa-se de forma alternada”, com um comboio de cada vez.

Rui Laranjeira referiu ainda que, de acordo com a Lusoponte, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama “estão com restrições às velocidades máximas de circulação”.