Cabo submarino transatlântico que vai passar pela Madeira custará 170 milhões de euros

A instalação de um cabo submarino transatlântico vai ligar Sines, em Portugal, a Fortaleza, no Brasil, num investimento de 170 milhões de euros, e a primeira transmissão de dados está prevista para final de 2020, foi hoje anunciado.

O cabo submarino vai passar por Cabo Verde e pela ilha da Madeira, instalando uma capacidade de transmissão de dados de 73 terabits por segundo, informa o município de Sines em comunicado.

A infraestrutura, denominada Ellalink, será implementada no âmbito do projeto BELLA (Building European Link to Latin America), que agrega as redes de ciência europeia e sul-americana, sendo financiado pela Comissão Europeia e por fundos privados.

“A instalação do cabo EllaLink permitirá o desenvolvimento de um novo ‘hub’ digital e de inovação em Sines. Estamos a trabalhar com o consórcio responsável pela instalação do cabo e também com a aicep, no sentido de captar investimento tecnológico e digital para o concelho, o que contribuirá para a diversificação da nossa economia local e para a criação de um novo cluster em Sines”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, no comunicado.

De acordo com o autarca, o consórcio responsável pela instalação do cabo, o consórcio EllaLink, irá construir, em Sines, a infraestrutura de recepção do cabo e a estação de tratamento de dados, que irá localizar-se na zona industrial e logística de Sines, da aicep Global Parques.

Nuno Mascarenhas indica ainda que “o Brasil não tem nenhuma ligação directa à Europa, e, do ponto de vista económico, o facto de Sines ser a porta de entrada deste cabo submarino é a reafirmação da importância estratégica” do concelho.