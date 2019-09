Avião da TAP aborta descolagem em Lisboa devido a “falha técnica no motor”

Um avião Airbus A320 da TAP, que iria ligar Lisboa a Veneza, sofreu esta tarde “uma falha técnica no motor” durante a descolagem “que foi imediatamente interrompida”, confirmou fonte oficial da transportadora à Lusa.

“A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa-Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos”, refere fonte oficial da TAP.

A companhia aérea garantiu ainda que “não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia”.

O voo estava previsto para as 15:25, de acordo com a informação no ‘site’ da ANA -- Aeroportos de Portugal, mas deverá agora sair as 19:15.

De acordo com a SIC Notícias, o problema terá sido no motor esquerdo.

A TAP não avançou mais informações, nomeadamente sobre quantos passageiros estariam na aeronave.

A informação de voo no site FlightRadar mostra que o voo nunca saiu da zona do aeroporto de Lisboa.