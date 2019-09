António Costa diz que descentralização reforça “significativamente” competências dos municípios

O secretário-geral do PS, António Costa, assumiu hoje que o processo de descentralização foi “longo e difícil”, mas que o Governo conseguiu aprovar um conjunto de leis que permitirá aos municípios, até 2021, “reforçarem significativamente as suas competências”.

“Ao final de um longo processo de debate conseguimos aprovar um conjunto de leis que permitirá aos municípios, até 2021, reforçarem significativamente as suas competências, mas também os seus recursos em áreas tão importantes como a educação, a saúde e o desenvolvimento local”, destacou o líder socialista enquanto discursava no comício em Vila Real.

António Costa reforçou que é com os municípios e freguesias que se pode governar “mais próximos das pessoas e com mais eficiência na resolução dos seus problemas”.

Congratulando-se com o cumprir do compromisso assumido, o também primeiro-ministro confessou ter sido um processo “longo e difícil” com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias.