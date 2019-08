Administração Interna garante abastecimento dos aeroportos de Lisboa e Faro

Num comunicado hoje dirigida às redacções, o ministério da Administração Interna informa que, na sequência da situação de alerta declarada pelo ministro, “foram assegurados pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, entre os dias 12 e 14 de Agosto, transportes de combustível em 84 veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas, com destino às regiões de Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve”.

A mesma nota garante que “durante o dia de ontem foram abastecidos os aeroportos de Lisboa e Faro”.

Esta operação envolveu terá envolvido até ao momento 106 elementos das forças de segurança.

Recorde-se que a situação de alerta foi declarada em Conselho de Ministros devido à “situação de crise energética”, para o período compreendido entre as 23h59 do dia 9 de Agosto de 2019 e as 23h59 do dia 21 de Agosto de 2019, em todo o território de Portugal continental, “face à susceptibilidade de serem afectados bens e serviços absolutamente essenciais à população”.