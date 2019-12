Acolhimento de migrantes marroquinos é um dos destaques de hoje na imprensa nacional

“Migrantes desembarcam no Algarve” é a manchete do Diário de Notícias do continente, que dá que Portugal vai acolher os oito jovens que esta quarta-feira desembarcaram na praia de Monte Gordo praia, no Algarve, e que são transferidos esta quinta-feira para o Centro Português do Refugiado, depois de terem requerido esta madrugada esse estatuto de protecção.

Outros assuntos que estão a marcar a actualidade deste dia 12 de Dezembro:

- ‘Subidas mínimas em 2020: Inflação amarra salários e pensões’, no Correio da Manhã;

- ‘OE2020: Hospitais vão ter ‘autonomia total’ para contratar’, no Público;

- “Gripe fez triplicar atendimentos nos hospitais e centros de saúde”, no Jornal de Notícias.

Nos desportivos:

- “Vermelhão: Bom momento encarnado reconhecido pelos treinadores da Liga”, é o título do Record;

- A Bola a também dar ênfase ao Benfica com uma entrevista a um ex-jogador do clube: “Gostaria de voltar ao Benfica: Gaitán está livre e confessa o sonho de regressar ao clube no qual foi ‘muito feliz’”.

- “À espera do póquer: Dragões precisam de ganhar para ser a quarta equipa portuguesa nos 16 avos da Liga Europa”, escreve O Jogo.