Eleições e Eleitos

1.Quando o Estado falha de forma recorrente, quando os partidos tradicionais não se reinventam e continuam com um discurso completamente demagógico e esqueceram-se que devem servir o povo ao invés dos “seus interesses”, com uma praxis da qual o cidadão não se identifica, criam-se as condições para o surgimento de vozes dissonantes que tocam na “ferida” e que dizem o que todos querem que seja feito. Assim, torna-se obvio porque é que um partido como o Chega consegue logo eleger um deputado. Todo o mundo ficou histérico. Não se coibiram de atacar André Ventura, apelidando-o de racista, xenófobo, de extrema direita e populista. É mais fácil atacar André Ventura do que assumirem que falharam e que este deputado não é mais do que o resultado da incompetência e de uma politica corrupta que os caracterizam. Sem “argumentos” não existem “Andrés Ventura”. Com argumentos o Chega vai continuar a reunir apoiantes e irá revolucionar a política portuguesa.

Mas mossa mossa, vai fazer o Partido Socialista ao país. O Povo decidiu e o povo vai pagar quando o país for novamente à bancarrota.

2. Por cá, o PSD aproveitou, e bem, a sede de poder dos dirigentes do CDS. Durante anos e anos quiseram deitar abaixo os “bandidos do PSD Madeira” e quando podiam fazer a diferença e virar o “jogo”, escudaram-se na ideologia, garantiram os lugares e formaram governo de coligação. Não vimos o CDS a reinvidicar “pastas” para as quais sempre teve propostas e discurso consolidado, como por exemplo na Saúde e até na Educação. O que se viu foi o garantir de lugares de destaque para os seus dirigentes. Como Social Democrata agradeço este “rebate de consciência ideológica”, mas prevejo que os custos para o CDS e seus dirigentes deverá ser devastador e tenderão a desaparecer. Acho que o seu eleitorado dificilmente os irão perdoar no futuro.

No PS, a derrota também terá custos elevados. Tenho a certeza que não conseguirão manter-se unidos num projeto nos próximos 4 anos e as lutas internas irão enfraquecer e deitar por terra a “pujança” que acham que têm. Mais uma vez, como social democrata agradeço.

Já o PSD Madeira, teve a sua grande lição. Perdeu as autárquicas em alguns concelhos por pura estupidez na escolha dos candidatos, que não respondiam aos anseios da população em geral. Foram inclusivamente os nossos militantes e simpatizantes locais que deram a vitória à oposição nas autárquicas como forma de protesto porque a estrutura regional se recusou a ouvi-los. A prova disso é que, por exemplo, na Ponta do Sol, Ribeira Brava e Porto Moniz nas regionais e europeias o PSD ganhou e não o partido que detinha a Câmara Municipal. O voto é a arma do Povo. Já nas Regionais, perdeu a maioria absoluta por erros partidários e de governação. Faço votos que o PSD Madeira prove que aprendeu a lição, porque se não o fizer será uma questão de tempo para perder o resto que lhe falta.

P.S - Cláudia Aguiar tenho muito orgulho em te ter como representante no Parlamento Europeu. Votaste de forma contrária à tua “família política europeia” para salvares vidas. Votaste a favor da “criação de mecanismos europeus de proteção de vidas no mediterrâneo”. Mas, não foi suficiente, bastavam mais 2 votos de deputados Portugueses para que tal fosse possível. Infelizmente outros deputados do PSD e do CDS votaram contra. Tenho vergonha desta Europa, destas pessoas que se dizem civilizadas e humanas. Tenho vergonha destes deputados portugueses. Estamos a regredir como povo. Estamos a ser cúmplices com a morte.