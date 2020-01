Um morto e dois feridos após ataque com faca em Macau, suspeita detida

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, na sequência de um ataque com uma faca que ocorreu no domingo em Macau, indicaram hoje os Serviços de Saúde do território.

De acordo com as autoridades, a vítima mortal, uma mulher de 32 anos, foi atingida no peito e não resistiu aos ferimentos.

Outra mulher, de 62 anos, está internada em “estado grave”, indicaram, em conferência de imprensa, os Serviços de Saúde, acrescentando que o outro ferido, um rapaz de cinco anos, “encontra-se estável” nos serviços de pediatria.

A suspeita do ataque, uma mulher de 30 anos, já foi detida e o caso encaminhado para a Polícia Judiciária.

De acordo com a imprensa local, o ataque ocorreu cerca das 19:00 de domingo (11:00 em Lisboa), num apartamento situado no norte da península de Macau.