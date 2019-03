Trump diz que Rússia deve retirar militares da Venezuela

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que a Rússia “deve sair” da Venezuela, referindo-se à chegada de um grupo de militares russos a Caracas, no passado fim-de-semana.

“A Rússia deve sair (da Venezuela)”, disse hoje Trump no final de um encontro com Fabiana Rosales, mulher do auto proclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, na Casa Branca.

Rosales, apelidada pelo governo norte-americano de “primeira dama da Venezuela”, foi igualmente recebida pelo vice-presidente, Mike Pence, que aproveitou a ocasião para condenar o envio de militares russos para a Venezuela, considerando essa decisão como uma “infeliz provocação”.

“Hoje, pedimos à Rússia que suspenda todo o seu apoio ao regime de Maduro, apoie Juan Guadió e permaneça ao lado das nações em todo o continente, até que seja restaurada a liberdade”, afirmou Mike Pence.

O vice-presidente dos EUA disse que Rosales é uma mulher “corajosa” e disse que os EUA estão incondicionalmente ao lado da oposição a Nicolas Maduro, liderada pelo marido, Juan Guaidó.

Os EUA e mais de 50 países consideram que a reeleição de Maduro, em 2018, não tem legitimidade e reconheceram Guaidó como Presidente interino.

Donald Trump tem dito que todas as opções estão em aberto, relativamente à Venezuela, não eliminando a possibilidade de uma intervenção militar, para tentar derrubar Nicolas Maduro.