Treze cidadãos chineses morrem em acidente de autocarro no Laos

Treze cidadãos da China morreram e outros 31 ficaram feridos, após um autocarro que transportava dezenas de passageiros chineses no Laos se ter despistado na segunda-feira, informaram hoje as autoridades chinesas.

O autocarro transportava 44 cidadãos chineses na estrada que liga Vienciana, a capital do Laos, e a cidade turística de Luang Prabang, no norte do país, confirmou a embaixada chinesa no Laos.

A mesma fonte detalhou que dois dos passageiros sofreram ferimentos graves e estão a receber tratamento.

Membros da unidade médica do Exército de Libertação Popular da China, que estavam no Laos para um evento em conjunto com o governo do Laos, dirigiram-se de avião para Luang Prabang para ajudar no tratamento dos feridos, revelou a embaixada.