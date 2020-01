Sismo de 4,9 atinge Albânia e semeia pânico entre população

Um sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter sacudiu hoje à noite a Albânia, semeando o pânico entre a população.

Trata-se do primeiro grande abalo desde o sismo de magnitude 6,4 no dia 26 de novembro que provocou 51 mortos e mil feridos e deixou desalojadas 14 mil pessoas.

Segundo o Instituto de Geociência da Albânia, o sismo foi registado às 21:15 locais (20:15 em Lisboa) e teve epicentro na aldeia de Bubq, a norte da capital, Tirana, e uma profundidade de sete quilómetros.

O terramoto sentiu-se na capital e noutras cidades albanesas, assim como em países vizinhos de Montenegro, Macedónia do Norte e Kosovo.

Segundo o Ministério da Defesa, ainda não há registo de vítimas ou danos materiais consideráveis.

As televisões locais transmitiram imagens que mostram as pessoas em pânico, que rapidamente deixaram as suas casas, algumas fogueiras nas ruas onde populares planeiam passar a noite ao ar livre e o momento em que vários pais fogem com crianças nos braços da urgência pediátrica do Hospital Universitário de Tirana.