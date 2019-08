Semana de intensa agenda na capital timorense para celebrar os 20 anos do referendo

A capital timorense está a preparar-se para uma intensa semana de atividades que culminam na sexta-feira com as celebrações oficiais dos 20 anos do referendo em que os timorenses votaram, esmagadoramente, pela independência.

Com reuniões de preparação a decorrerem diariamente em vários espaços em Díli, as atenções concentram-se em particular no recinto de Tasi Tolu onde está a ser montada uma vasta estrutura para as comemorações oficiais.

A pensar na intensa agenda e procurando a maior participação possível dos timorenses nos festejos, o Governo decretou tolerância de ponto, todas as tardes, entre hoje e quinta-feira, véspera do feriado que assinala o Dia da Consulta Popular.

Uma vasta equipa, sob liderança de Xanana Gusmão, e que envolve vários Ministérios, agências, estruturas do Estado, instituições públicas e ONG preparam uma vasta agenda, que preenche praticamente toda a semana.

Debates, exposições de pintura, seminários sobre reconciliação, democracia, eleições, a história da resistência e da luta contra a ocupação indonésia são alguns dos vastos eventos que decorrem na capital timorense até ao fim de semana.

A par disso o Governo levou a cabo ações de melhoria de vários pontos da cidade, com intervenções na iluminação, nos principais jardins das zonas mais nobres da cidade e a melhoria de algumas estradas.

Uma complexa operação de apoio a dezenas de convidados VIP de vários países foi igualmente preparada, com os hotéis da cidade praticamente esgotados, especialmente no final da semana.

Nas redes sociais multiplicam-se fotos que recordam os acontecimentos de 1999, com imagens que dão conta dos vários reencontros de ex-funcionários das Nações Unidas, jornalistas, ativistas e outros que regressaram a Timor-Leste alguns depois de uma ausência de mais de 15 anos.

Já em Díli estão nomes como Ian Martin, o homem que liderou a UNAMET, a missão das Nações Unidas que supervisionou o referendo e que discursará na sessão solene de sexta-feira no parlamento nacional, em representação do secretário-geral da ONU.

Durante a semana são esperados Tamrat Samuel e Francesc Vendrell, dois dos funcionários da ONU que mais acompanharam Timor-Leste e que no sábado serão condecorados por Portugal.

Os dias de maior atividade serão quinta e sexta-feira, com a chegada das delegações de maior peso, nomeadamente a portuguesa, liderada por Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, que discursará no parlamento e que receberá, em nome de Portugal uma condecoração atribuída pelo Presidente da República timorense.

Alguns cidadãos portugueses serão igualmente condecorados.