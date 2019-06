Seis pessoas morreram e uma está desaparecida após forte chuvas na China

Seis pessoas morreram e uma está desaparecida depois das fortes chuvas e inundações que atingiram o sudeste da China, informou hoje a agência de notícias oficial Xinhua.

Cerca de 88 mil pessoas foram retiradas da província de Jiangxi após fortes chuvas, granizo, ventos e inundações, segundo a Xinhua.

As fortes chuvas também destruíram mais de 100 casas nesta região da China, e as autoridades procederam à distribuição de mantas, tapetes de bambu e outros suprimentos de socorro nas áreas afetadas.

As autoridades de emergência disseram à Xinhua que as chuvas, que começaram na semana passada, causaram inundações em quatro cidades, incluindo Nanning e Guilin.

Ainda de acordo com as autoridades, o mau tempo e a as chuvas fortes devem continuar até ao próximo dia 12.