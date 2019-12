Quase 90 migrantes resgatados e 35 desaparecidos em 24 horas nas costas espanholas

Quase 90 migrantes, incluindo vários menores, foram resgatados nas últimas 24 horas quando tentavam alcançar as costas espanholas em várias embarcações, divulgaram hoje as autoridades locais, indicando igualmente que outros 35 migrantes estão dados como desaparecidos.

As autoridades de salvamento marítimo espanholas informaram hoje que continuam à procura de uma embarcação, presumivelmente com 35 pessoas a bordo, que zarpou na quarta-feira à tarde da costa norte do Saara Ocidental.

As buscas estão a decorrer na zona das Canárias e estão a envolver pelo menos um meio aéreo, que tenta avistar e contactar a embarcação para que os serviços de resgate sejam ativados.

As autoridades espanholas também alertaram os navios que estão a navegar naquela zona.

O arquipélago das Canárias é a única zona do território espanhol que registou, no ano corrente, um aumento das chegadas de migrantes irregulares.

Até 15 de dezembro, foram registadas 2.162 chegadas irregulares, um aumento de 70,8% em comparação com 2018.

Em termos globais, as chegadas de migrantes irregulares em Espanha caíram este ano 50,5%, com o registo de 30.781 chegadas.

No ano passado, Espanha, que foi em 2018 a principal porta marítima para a Europa, registou 62.126 chegadas irregulares.

Ao mesmo tempo que prosseguem os trabalhos de busca na zona das Canárias, as autoridades espanholas informaram que outras embarcações, com migrantes a bordo, foram intercetadas e resgatadas nas últimas horas em outras zonas do território espanhol.

É o caso da zona de Alicante onde pelo menos 46 migrantes, que estavam a bordo de várias embarcações, foram intercetados e resgatados desde quarta-feira à noite, informou a Cruz Vermelha local.

Entre os vários migrantes resgatados na zona de Alicante estão vários menores, incluindo uma menina de dois anos.

Outras três embarcações com 21 pessoas a bordo também chegaram nas últimas horas às costas do arquipélago das Ilhas Baleares (duas a Maiorca e uma a Formentera), informaram as autoridades locais, num comunicado.

Ainda hoje de madrugada, a Guarda Civil de Ceuta intercetou outras duas embarcações com 18 migrantes marroquinos a bordo.

Alguns destes migrantes oriundos de Marrocos pretendiam alcançar a costa de Cádiz, cidade portuária no sudoeste da Espanha, segundo a agência espanhola EFE.