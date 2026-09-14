Leitão Amaro afirma que ao contrário da UGT há quem seja "contra tudo"

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou hoje que ao contrário da UGT "há quem esteja no mesmo negócio sindical e seja do contra tudo" e não pretendendo "participar em mudança nenhuma".

O governante falava na Conferência da UGT "Work Voice Summit" sob o mote "O serviço público de media no centro da democracia", em Lisboa, onde acrescentou que há outra estrutura sindical que não a UGT que prefere "manter sempre a conversa do imobilismo".

"Muitos menos são aqueles que acham que deve ficar tudo igual, embora haja outros concorrentes da UGT que prefiram manter sempre a conversa do imobilismo", disse.

"Tudo era bom como era antes, mas também não se está satisfeito com nada do que se tem", afirmou o ministro sem nunca mencionar a CGTP, a outra central sindical em Portugal.

Leitão Amaro disse, referindo-se, então, à UGT, que esta "muitas vezes mostrou ao país o que é ser-se representante dos trabalhadores e estar disponível, também em benefício dos próprios trabalhadores, para ser parte da mudança".