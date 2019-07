Polícia Marítima resgata 24 migrantes na Grécia

A equipa da Polícia Marítima em missão na ilha grega de Lesbos resgatou esta manhã, 24 migrantes, dos quais cinco crianças, sete mulheres e 12 homens, que se encontravam a bordo de um bote.

​O bote foi detectado pela equipa da Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima, pelas 7h15, ainda em águas turcas, tendo passado a informação à equipa da Polícia Marítima a bordo da embarcação ‘TEJO’, que navegou para a posição estimada onde o bote iria entrar em águas gregas.

Chegados ao local, os Agentes da Polícia Marítima interceptaram o bote, transferiram os migrantes para a embarcação ‘TEJO’ e transportaram-nos para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.

Esta operação decorreu em conjunto com a equipa holandesa ao serviço da agência europeia FRONTEX.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, o sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.