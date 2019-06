‘Pirata’ da Madeira vai percorrer perto de 3.600 milhas em viagem que durará um mês

O velejador madeirense Henrique Afonso partiu ontem, pela manhã, do Equador, rumo à Polinésia Francesa, depois da primeira tentativa ter sido ‘abortada’ quando saiu do Panamá. De acordo com os relatos do ‘Pirata’, havia “muito pouco vento” e o mar encontrava-se demasiado agitado, logo, tomou a decisão de “descer até à linha do Equador”, pois aí iria encontrar vento “para seguir viagem” até às Marquesas (Polinésia Francesa).

“Nessa história de ir à procura da linha do Equador estava tão próximo de terra que decidi parar em La Libertad. E foi melhor parar porque o meu alternador não carregava e tinha de o arranjar”, mencionou o velejador, que ontem partiu então rumo à descoberta de “um Mundo novo”, na mais longa ligação marítima efectuada até ao momento nesta viagem que já perdura há mais de cinco meses.

“Uma travessia destas não é fácil. São 3.600 milhas e eu nem quero fazer uma estimativa de dias, porque às vezes enganamo-nos e há um stress de querer chegar. Penso que em 30 dias devo estar nas Marquesas, vamos a ver, se tudo correr bem. Fisicamente estou bem e psicologicamente também estou bem. Óbvio que estou um pouco nervoso, o que é natural, por causa desta viagem tão grande. Além disso, vou estar longe de todas as terras. Mas eu estou bem, o barco está bem, e não temos problemas. É um oceano novo, uma história nova, um Mundo novo a conhecer”, relatou Henrique Afonso, antes da partida, acrescentando que “os primeiros dois a três dias serão stressantes, mas depois já está”.

O ‘Pirata’ deixou ainda uma mensagem a todos os seguidores: “Daqui a um mês agente fala”.