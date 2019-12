Pena de morte para 27 membros das forças de segurança do Sudão por morte de manifestante

Um tribunal no Sudão sentenciou com a pena de morte 27 membros das forças de segurança por torturarem e matarem um protestante detido durante as manifestações no início do ano contra o antigo Presidente do país, Omar al-Bashir.

A morte, depois de detido, do manifestante Ahmed al-Khair, um professor de liceu, em fevereiro deste ano, foi um evento crucial na escalada dos protestos que acabaram por derrubar o regime autocrata de al-Bashir, em abril.

As primeiras manifestações no Sudão ocorreram em dezembro de 2018, em protesto contra o aumento do preço do pão, e marcaram o nascimento de um movimento espontâneo pró-democracia, que se espalhou rapidamente a todo o país.

Uma sucessão de protestos e manifestações levou à queda em abril deste ano do regime de al-Bashir e posteriormente à constituição de um Conselho Soberano, constituído por militares e civis, que tem como principal responsabilidade a criação de condições para a realização de eleições livres no prazo de três anos.

O aniversário do início dos protestos tem feito sair às ruas de várias cidades do país milhares de sudaneses em comemorações. Esta manhã, de acordo com a agência Associated Press, um comboio apinhado de manifestantes em festa chegou à cidade de Atbara, o berço da sublevação, a norte de Cabul, proveniente da capital do país.