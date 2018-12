Pelo menos sete feridos em incêndio numa plataforma de fornecimento de gás venezuelana

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas na Venezuela, vários em estado grave, na sequência de um incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa plataforma de fornecimento de gás da empresa petrolífera estatal do país (PDVSA).

De acordo com uma fonte citada pela agência de notícias Efe, o incêndio ocorreu devido à queda de uma válvula que estava a ser substituída nas instalações da PDVSA em Guatire, a cerca de 40 quilómetros de Caracas.

Os bombeiros, às 21:00 de quinta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), continuavam os trabalhos para extinguir as chamas.

A imprensa local informou que alguns dos feridos foram levados para um hospital especializado no tratamento de queimaduras, no estado de Zulia, no oeste do país.