Pelo menos seis policias mortos no Paquistão após ataque de insurgentes

Pelo menos seis policias foram mortos, na sexta-feira, na sequência de um ataque com uma bomba contra um veículo policial perto da fronteira com o Irão, no oeste do Paquistão, disseram as autoridades paquistanesas.

“Os Terroristas atacaram um veículo das forças de segurança com um dispositivo explosivo improvisado (IED)”, informou o escritório de comunicação do Exército paquistanês (ISPR, na sigla em inglês) em comunicado.

Após a explosão, houve um tiroteio entre as forças de segurança e os insurgentes, no qual quatro insurgentes foram mortos no distrito de Turbat, perto da fronteira com o Irão, na província de Baluchistão.

Segundo o ISPR, os militares realizavam uma operação antiterrorista na área.

Esta província é uma das áreas mais problemáticas do Paquistão, com a presença de grupos separatistas armados, fações talibãs e grupos jihadistas.

Em julho passado, 149 pessoas morreram num ataque durante a campanha eleitoral, no pior ataque da história do país.

O Paquistão lançou uma operação nas áreas tribais do noroeste em junho de 2014, na qual 3.500 alegados terroristas morreram, de acordo com dados do Exército.

Estas operações militares ajudaram a reduzir substancialmente o terrorismo no Paquistão.