Pelo menos 22 mortos nos tradicionais rituais de circuncisão na África do Sul

Pelo menos 22 jovens morreram na África do Sul nas últimas duas semanas nos rituais de circuncisão, que marcam a passagem para a maioridade, anunciaram hoje fontes oficiais, referindo que a polícia e o Ministério Público estão a investigar.

A província do Cabo Oriental (sudeste) é a mais afectada, com 18 mortos, indicaram fontes do Governo local à agência noticiosa Efe, reconhecendo “a preocupação” pelo elevado número.

“A causa das mortes é a desidratação. A polícia está a investigar”, referiu Mamkeli Ngam, porta-voz do Departamento de Assuntos Tradicionais daquela província.

Segundo o portal Eyewitness News, imprensa local, ocorreram mais duas mortes na província do noroeste e outras duas no Cabo Ocidental (sudoeste).

Este tipo de ritual de iniciação representa uma prática tradicional de muitas comunidades africanas que marca a passagem da infância para a idade adulta.

As cerimónias são praticadas nas chamadas “escolas de iniciação”, muitas legalmente reconhecidas, pelas quais passam dezenas de milhares de jovens todos os anos.

Embora as autoridades sul-africanas peçam às famílias que não participem nestas práticas, enquanto os jovens ainda são menores, trata-se de uma questão de “grande sensibilidade” social que permanece, em última instância, nas mãos dos líderes tradicionais e pais, explica Mamkeli Ngam.

“Supõe-se que, para aqueles que querem participar, a idade é de 18 anos, mas, infelizmente, há menores de 18 anos que o fazem. Desaconselhamos, porque é muito difícil resistirem ao tipo de desafio que vão encontrar”, afirmou o porta-voz Ngam.

“As famílias têm que assumir um papel de liderança para garantir que a maturidade desses jovens seja segura”, acrescentou.

Dezenas de adolescentes morrem a cada ano na África do Sul nos rituais de circuncisão e as autoridades culpam os cirurgiões tradicionais negligentes e a existência de escolas de iniciação não aprovadas.

Apesar das cerimónias serem consideradas por muitos uma parte essencial da cultura africana, organizações de protecção à criança denunciam o “tratamento desumano” que os adolescentes sofrem para serem respeitados como adultos na sua comunidade.