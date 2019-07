Pelo menos 12 mortos e 73 feridos em ataque com carro-bomba no Afeganistão

Um ataque com um carro-bomba em Ghazni, centro do Afeganistão, provocou pelo menos 12 mortos e 80 feridos, entre os quais estudantes de uma escola local, divulgaram as autoridades locais.

“O ataque aconteceu hoje de manhã pelas 08h30 locais (4 horas em Lisboa) perto da base da Direcção Nacional de Segurança, na cidade de Ghazni”, referiu o porta-voz do governador provinvial, Arif Noori, citado pela agência Efe.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahed, já reivindicou a responsabilidade pelo ataque, adiantando que vários membros do serviço de informações foram mortos.

A guerra entre os talibãs e as forças de segurança afegãs continua, apesar de estarem em curso negociações em Doha para tentar colocar um ponto final no conflito.