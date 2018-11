Oito mortos em ataque terrorista a edifício de empresa francesa no Níger

Um ataque terrorista contra um edifício que albergava trabalhadores de uma empresa francesa, a Foraco, na aldeia de Toumour, no Níger, provocou oito mortos, anunciou hoje a empresa, que realiza perfurações de poços de água na zona.

Num comunicado, a empresa lamenta a perda de sete dos seus empregados, sendo que a oitava vítima mortal é o funcionário do Ministério da Hidráulica.

Outras cinco pessoas alojadas no mesmo edifício, que estavam no local, segundo a Foraco, ao abrigo de um acordo com as Forças Armadas nigerianas para protegerem o pessoal, ficaram feridas, duas delas gravemente.

Todas as vítimas são nigerinas.

“Na última noite, às 2 horas da manhã, hora local, um grupo terrorista atacou o edifício onde dormia a equipa de perfuradores de poços e técnicos da Foraco em Toumour, no sudeste do Níger”, indicou a empresa, em comunicado, acrescentando que “os atacantes abriram fogo sobre o pessoal que estava a dormir”.

“Esta é uma zona na qual há problemas regularmente com grupos locais, no Níger, mas nós não tínhamos registado até agora um problema semelhante. Sabíamos bem que o Boko Haram está presente na região, mas até hoje não tínhamos qualquer reivindicação, nem oficial nem oficiosa. Não tínhamos recebido qualquer mensagem em particular”, explicou à AFP Thierry Merle, director para a Europa e Médio Oriente da Foraco.

“Quinze empregados estavam no local, protegidos por cerca de quinze militares, que faziam uma ronda nos arredores no momento do ataque. Os atacantes dividiram-se por duas pick-up da empresa”, adiantou.

“A empresa coopera agora activamente com as autoridades nigerianas para levar os feridos para o hospital de Diffa, e tem no local um grupo de apoio psicológico aos familiares das vítimas e aos nossos colaboradores que viveram estes momentos terríveis”, precisou a Foraco.

A companhia francesa “realiza actualmente duas perfurações de poços de água profundos nos arredores do campo de refugiados de Toumour, para dar melhores condições de vida às pessoas que ali estão deslocadas, nesta zona semi-deserta e árida”, segundo o comunicado.

“Nós estamos no Níger há 20 anos e neste local em concreto há um mês. Nós estamos lá para ajudar os refugiados, a melhorar as suas condições”, referiu o responsável da empresa, baseada no sul de França.

Esta zona situada na fronteira nigerina é um alvo local pela proximidade do grupo ‘jihadista’ Boko Haram.

A Foraco, terceira empresa do mundo no seu sector, cotada na bolsa de Toronto, desenvolve “soluções inovadoras” para projectos mineiros e hidráulicos em 22 países dos cinco continentes, segundo a apresentação que o próprio grupo faz no seu site oficial.

O grupo emprega 1.800 pessoas e registou em 2017 um volume de negócios de 135 milhões de dólares.