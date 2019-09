Número de mortos em explosão em fábrica de fogo-de-artifício na Índia sobe para 22

Pelo menos 22 pessoas morreram hoje na sequência de uma explosão numa fábrica de fogo-de-artifício no norte da Índia, que causou ainda o colapso do edifício, indicaram as autoridades num novo balanço.

De acordo com o oficial da polícia Mukhtiar Singh, outras 15 pessoas ficaram feridas na explosão de hoje em Batala, uma cidade no estado do Punjab, a cerca de 460 quilómetros ao norte de Nova Deli.

Singh declarou ainda que os trabalhos de resgate continuam no local da explosão.

O anterior balanço apontava para 16 vítimas mortais, segundo a polícia indiana.

Deepak Bhatia, administrador do governo estadual, indicou que a causa da explosão está a ser investigada.

Imagens de televisão mostraram um edifício revestido de tijolos que desmoronou completamente com a força da explosão.

O canal televisivo News18 citou Bikram Singh Mathijia, líder do partido da oposição Akali Dal, afirmando que era uma fábrica ilegal que existia há anos sem licença numa área residencial.

Os moradores reclamaram que as autoridades não conseguiram tomar nenhuma ação contra a fábrica.

O fabrico de fogo-de-artifício é um grande negócio na Índia, já que este material é frequentemente usado em festivais e casamentos.

Muitas fábricas ilegais produzem fogo-de-artifício mais barato em relação às que são legalizadas.