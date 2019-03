Nove polícias afegãos mortos em ataque dos talibãs no leste do Afeganistão

Nove polícias afegãos foram mortos durante um assalto simultâneo dos talibãs a dois postos de controlo no interior da cidade de Ghazni, no leste do Afeganistão, anunciaram hoje fontes oficiais.

O ataque começou na sexta-feira e os insurgentes islâmicos montaram uma emboscada a um grupo de forças de segurança e mataram o chefe da polícia local, disse o porta-voz da polícia Ahmad Khan Seerat à France-Presse, precisando que outros seis elementos daquela força ficaram feridos.

Este balanço do incidente foi confirmado pelo porta-voz do governador de Ghazni, Arif Noori.

O ataque no interior desta cidade com cerca de 300 mil habitantes, que foi brevemente controlada pelos talibãs em agosto de 2018, alerta para os riscos que correm as forças de segurança locais em pontos de controlo vulneráveis.

Na sua conta Twitter, os talibãs afirmaram que mataram 12 “soldados”.

Na sexta-feira, na província d Zabul, no sul do país, quatro polícias foram mortos e dois ficaram feridos por um “talibã infiltrado” que abriu fogo num posto de controlo, afirmou o porta-voz do governador, Gul Islam Seyal.

Estes ataques surgem numa altura em que os Estados Unidos procuram negociar um acordo de paz entre os talibãs e o Governo de Cabul, mais de 17 anos depois da intervenção norte-americana para tirar os combatentes islamitas do poder.