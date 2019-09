Mais de 50 mortos em prisão no Iémen após ataque com mísseis

Mais de 50 presos de um centro de detenção da província de Dhamar, no Iémen, morreram hoje na sequência de um ataque com mísseis, alegadamente, provocado por uma coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita, avançaram hoje as autoridades locais.

Cerca de 170 presos estava no centro de detenção que foi alvejado com sete mísseis durante a madrugada e “mais de 50 corpos foram encontrados nos escombros e umas 100 pessoas foram levadas para o hospital”, indicaram as autoridades, citadas pela agência noticiosa Efe.

Até ao momento, o grupo árabe ainda não reivindicou o ataque