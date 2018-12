Libertados familiares do autor de ataque terrorista em Estrasburgo

Os pais e dois irmãos do autor de ataque terrorista em Estrasburgo, Chérif Chekatt, que fez na terça-feira quatro mortos e 12 feridos, foram hoje libertados sem qualquer acusação, indicou o Ministério Público de Paris.

Os quatro familiares de Chérif Chekatt, que foram detidos na noite do ataque perpetrado no mercado de Natal em Estrasburgo, foram libertados “na ausência de elementos incriminatórios” contra eles, acrescentou o Ministério Público de Paris, que está a conduzir a investigação, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

A mesma fonte precisou que as outras três pessoas detidas no âmbito da investigação permanecem sob custódia policial.

Na terça-feira à noite, Chérif Chekatt, de 29 anos, abriu fogo sobre as pessoas que se encontravam no mercado de Natal de Estrasburgo, gritando “Allah Akbar!” (”Deus é grande!”).

O homem seria abatido pela polícia francesa num tiroteio na quinta-feira à noite no bairro de Neudorf, zona no sul de Estrasburgo onde se tinha perdido o seu rasto no dia do ataque.