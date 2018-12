Juncker incentiva empresas europeias a serem “audaciosas” e a investir em África

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, incentivou as empresas europeias a serem “audaciosas” e a investirem mais em África, e disse esperar que um dia haja “uma verdadeira zona de comércio livre” entre os dois continentes.

Intervindo no Fórum de Alto Nível África-Europa, que teve ontem início em Viena, Juncker lembrou que “a Europa representa já hoje 40% do fluxo de investimentos directos estrangeiros para África, com um total de 291 mil milhões de euros” e é também “o primeiro parceiro comercial de África, com um total de trocas comerciais de mercadorias que em 2017 ascendeu a 243,5 mil milhões de euros”, mas considerou que se pode e deve “fazer mais”.

“Devemos fazer melhor para que o crescimento em África seja mais forte, mais inclusivo, mais duradouro e crie mais emprego. Para lá chegarmos, devemos mobilizar mais fontes de financiamento, tanto públicas como privadas, e encorajar as nossas empresas europeias a estar mais presentes no continente africano. Sejam audaciosos, invistam mais em África”, declarou o presidente do executivo comunitário.

Juncker apontou que a UE está apostada em “ajudar os amigos africanos a criar um ambiente propício aos investimentos e às empresas”, tendo decidido aumentar em 50% o apoio financeiro, para 2018-2020, para reformas que permitam melhorar o clima de negócios, de 300 milhões para 350 milhões de euros por ano.

“Sim, as reformas, todos nós sabemos, são difíceis. Mas tal como muitos dos meus amigos africanos já me disseram diversas vezes, levá-las a cabo é sobretudo no interesse dos próprios africanos. E eles vão fazê-las, sem necessidade de serem ‘bombardeados’ com lições desde a Europa. A África sabe fazer o que é do seu interesse”, sustentou.

A terminar, Juncker disse esperar que um dia seja possível criar “uma verdadeira zona de comércio livre entre África e Europa, uma verdadeira parceria económica entre dois parceiros iguais”.

Também o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, anfitrião do Fórum de Alto Nível em Viena - a Áustria termina no final do mês a presidência semestral rotativa do Conselho da UE -, fez um apelo no sentido de um aumento do investimento europeu em África, para não deixar o continente “à mercê” da China.

“Não devemos deixar o continente africano para os chineses”, declarou à imprensa no início dos trabalhos.

Portugal está representado no fórum por uma delegação pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e que inclui também a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.