Incêndio matou pelo menos oito pessoas e dizimou dezenas de barcos nos EUA

Um incêndio matou pelo menos oito pessoas e destruiu dezenas de barcos ancorados no cais de um rio no sudeste dos EUA, na madrugada de hoje, informaram os bombeiros.

O sinistro propagou-se entre cerca de 35 embarcações que serviam de moradia a dezenas de pessoas no lago Guntersville, um reservatório do rio Tennessee, no estado do Alabama.

“Posso confirmar oito pessoas mortas, até agora”, disse Gene Necklaus, chefe dos bombeiros da pequena cidade de Scottsboro, explicando que recebeu um primeiro pedido de ajuda após a meia-noite local (madrugada em Portugal), mencionando um incêndio que afectara vários barcos na Marina.

O incêndio consumiu rapidamente o cais, enquanto as pessoas dormiam, com a doca em madeira a pegar fogo e fazer desabar a cobertura em alumínio que tapava muitos dos barcos.

Necklaus disse que cerca de 35 barcos ficaram destruídos, alguns tendo-se afundado no lago e outros ficando a flutuar, danificados.

Os bombeiros colocaram mergulhadores a procurar vítimas, enquanto ainda se ouviam os gritos de muitas das vítimas do incêndio, que se alastrou de forma muito célere.

“Em menos de 20 minutos, todo o cais estava em chamas”, disse Mandy Durham, uma testemunha do sinistro, referindo que assistiu a explosões dos tanques de propano e de gás e de vários barcos.

Durham explicou que muitas das pessoas que estavam a viver nos barcos foram obrigadas a saltar para a água, para fugir às chamas, enquanto ambulâncias levavam dezenas de feridos para os hospitais mais próximos.

Muitos dos barcos no lago Guntersville servem de primeira habitação ou de morada de fim de semana para habitantes do estado do Alabama.