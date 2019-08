Furacão faz oito mortos em ilha no sul da China

Oito pessoas morreram e duas ficaram feridas após um furacão atingir a ilha de Hainan, extremo sul da China, elevando para mais de 200 o número de mortos em desastres naturais no país asiático este verão.

A agência noticiosa oficial Xinhua informou que o tornado atingiu a povoação de Nada, na cidade de Danzhou, na manhã de hoje na China.

A emissora estatal CCTV detalhou que os dormitórios dos trabalhadores em duas obras de construção desabaram, matando oito pessoas, no total.

Duas pessoas ficaram feridas e estão a receber tratamento hospitalar.

As fotos publicadas pela Xinhua mostram postes de electricidade e árvores destruídas e casas gravemente danificadas.

Um tornado na província de Liaoning, no nordeste do país, matou seis pessoas e feriu 190, no mês passado.

Só em Julho e Agosto, mais de 200 pessoas morreram na China, na sequência de cheias em diferentes regiões do país.