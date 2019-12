EUA atacam bases de milícias pró-iraniana no Iraque e na Síria e fazem 15 mortos

Quinze combatentes, entre os quais comandantes, morreram hoje à noite após ataques aéreos dos Estados Unidos a bases de uma facção armada pró-iraquiana no oeste do Iraque, disse à AFP uma autoridade da organização Hachd al-Shaabi (Mobilização Popular).

O chefe desta organização de milícias paramilitares e faz parte das forças de segurança iraquianas, incluindo as brigadas do Hezbollah que foram atacadas pelas forças norte-americanas, disse à AFP que também ficaram feridos outros combatentes.

Os ataques realizaram-se dois dias depois do lançamento de foguetes, que mataram um empreiteiro norte-americano no Iraque, funcionário do Departamento de Defesa.

Este organismo norte-americano explicou, por sua vez, que os ataques realizados pelos Estados Unidos visaram alvos no Iraque e na Síria contra uma milícia iraquiana acusada de ter efectuado um ataque com vários foguetes em que morreu um empreiteiro de nacionalidade norte-americana.

O porta-voz do Departamento de Defesa, Jonathan Hoffman, citado num comunicado enviado à AP, disse que “as forças dos Estados Unidos [EUA] realizaram ataques defensivos de precisão contra cinco locais da Kataeb Hezbollah”, uma milícia iraquiana apoiada pelo Irão.

Os EUA culpam a milícia de ter disparado foguetes na sexta-feira que mataram o empreiteiro do Departamento da Defesa norte-americano num complexo militar perto de Kirkuk, no norte do Iraque.

As autoridades norte-americanas disseram também que as milícias dispararam até 30 foguetes durante o ataque realizado na sexta-feira.

Hoffman explicou ainda que os ataques dos Estados Unidos vão limitar a capacidade do grupo iraquiano em realizar futuros ataques contra os norte-americanos e os seus aliados do governo iraquiano.

Entretanto, o Departamento de Defesa norte-americano não forneceu detalhes sobre a realização dos ataques efectuados.

Apenas disse que atingiram três locais da milícia iraquiana no Iraque e dois na Síria, incluindo instalações de armazenamento de armamento e as bases de comando e controlo da milícia.

Em comunicado, o comando que integra as forças de segurança do Iraque, disse à Efe que entre os mortes há um alto comandante de grupo armado, também conhecido como Kata’ib Hizbulá (KH).

Também em comunicado, a Mobilização Popular disse que os drones dos Estados Unidos bombardearam posições da Brigada na área de Al Qaim, a oeste de Al Anbar e perto da fronteira, salientando que houve mortes e feridos entre as milícias, apesar de não ter especificado o número.

As milícias xiitas desempenharam um papel de liderança na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque, apoiando tropas regulares e, na guerra da Síria, lutam ao lado do presidente Bachar al Asad, apoiado por Teerão e pelo governo de Bagdade.