Estados Unidos anunciam apoio de 23 ME para educação e nutrição em Timor-Leste

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira que Timor-Leste vai ser um de oito países a beneficiar de um programa de apoio à alimentação e educação infantil, avaliado em cerca de 23 milhões de euros, durante cinco anos.

O apoio será canalizado no âmbito do Programa Internacional de Alimentação e Educação Infantil McGovern-Dole e implementado em Timor-Leste pela CARE International através da iniciativa Hatutan, que visa dar assistência nas áreas de nutrição e alimentação.

Em comunicado, o Governo norte-americano explica que atuará com o Governo e organizações locais timorenses “para melhorar a educação, nutrição e saúde em 440 escolas e comunidades circundantes de quatro dos municípios mais desfavorecidos de Timor-Leste”, nomeadamente Ermera, Liquiçá, Ainaro e Manatuto.

Um dos elementos chave do projeto Hatutan serão as ações com agricultores para “impulsionar a produção de produtos locais, aumentando assim o rendimento e criando fontes sustentáveis de alimentos nutritivos para as escolas locais”.

O programa aposta na “canalização estratégica” dos recursos agrícolas para responder às “atuais prioridades nutricionais nas escolas públicas”.

A Hatutan também apoiará os agricultores a terem mais acesso a componentes agrícolas essenciais, na formação e em serviços financeiros que “sejam inteligentes para o clima e sensíveis à nutrição”.

A estimativa dos promotores é que mais de 326 mil timorenses beneficiarão com o programa.

Para a implementação do projeto, a Care International estabelecerá parcerias com as organizações Mercy Corps e a Water Aid e ainda com vários Ministérios com destaque para os de Educação, Saúde e Agricultura e Pescas.

“O programa prevê a doação de commodities agrícolas dos EUA, bem como assistência financeira e técnica, para apoiar projetos de alimentação escolar e de nutrição materna e infantil”, refere a nota divulgada, notando que há projetos a decorrer em 25 países.

Além de Timor-Leste são beneficiários do programa este ano o Burkina Faso, Camarões, Etiópia, Guatemala, Senegal, Serra Leoa e Sri Lanka.