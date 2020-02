Espanha confirma segundo caso de infecção por coronavírus

Espanha confirmou hoje o segundo caso de infecção com o novo coronavírus no país, com as autoridades espanholas a indicarem que se trata de um cidadão britânico hospitalizado em Palma de Maiorca.

O Centro Nacional de Microbiologia espanhol informou que os testes efectuados a um cidadão britânico admitido num hospital universitário em Palma de Maioria por suspeita de infecção com o novo coronavírus deram positivo.

Outros três pacientes, elementos da mesma família britânica, também foram submetidos a testes e deram negativo.

Esta família britânica, um casal e duas filhas de 7 e 10 anos, encontra-se em isolamento e sob observação.

O caso de infecção confirmado trata-se do pai desta família, segundo indicou o Departamento de Saúde local.

O novo coronavírus (2019-nCoV), que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia, foi detectado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

Desde então, e a par do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infecção do novo coronavírus em mais de 20 países.

Os últimos dados das autoridades chinesas confirmam pelo menos 811 mortos, a grande maioria na província de Hubei, e mais de 37 mil infectados a nível global.

Até agora, as duas únicas mortes provocadas pelo novo coronavírus registadas fora da China continental aconteceram nas Filipinas e em Hong Kong.

A OMS declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.