Erdogan diz que privar a Turquia dos aparelhos F-35 será “um roubo”

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan considerou hoje que privar a Turquia do avião furtivo norte-americano F-35, em represália pela compra de um sistema de defesa antiaéreo russo, seria “um roubo”.

“Se procuram um cliente, e que existe, que paga a tempo e horas, como é possível não lhe entregarem o que comprou? Isso seria um roubo”, declarou Erdogan, citado pelo diário Hürriyet.

“Até ao momento pagámos 1,4 mil milhões de dólares [1,2 mil milhões de euros]” pela compra de 116 aparelhos F-35, acrescentou o Presidente turco, em declarações aos jornalistas após as suas visitas à China e Japão.

Washington emitiu um ultimato à Turquia até 31 de julho para que renuncie à aquisição das baterias de mísseis antiaéreos russos S-400, que os Estados Unidos consideram incompatíveis com os F-35 pelo facto de puderem desvendar os seus segredos tecnológicos. Caso não cumpra os prazos, ameaçou com sanções.

Na semana passada, após um encontro com o Presidente dos EUA Donald Trump à margem do G-20 no Japão, Erdogan disse estar convencido que não seriam aplicadas sanções.

Segundo referiu, os primeiros S-400 devem ser entregues à Turquia na primeira metade de julho.

Ibrahim Khalin, porta-voz do Presidente turco, indicou hoje que os S-400 vão ser entregues “muito proximamente” e afastou a hipótese, que tem sido colocada por observadores, pela qual Ancara receberia as baterias russas mas não as instalaria para evitar uma reação de Washington.

“A Turquia vai utilizar os S-400 de forma ativa”, declarou Kalin durante uma conferência de imprensa em Ancara, acrescentando que os responsáveis militares ainda não decidiram o local onde serão instalados os sistemas russos.