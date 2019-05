Equipa da OMS vai investigar surto de VIH no sul do Paquistão

Um grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou hoje ao Paquistão para investigar como mais de 700 habitantes de uma localidade do sul, a maioria crianças, foram infectados pelo VIH, segundo uma fonte da saúde.

A campanha de deteção na localidade de Ratodero (sul), na província de Sindh, começou no final de abril e identificou 707 infectados entre as 24.200 pessoas testadas, o que levou a OMS a enviar a equipa de 10 peritos, disse o chefe provincial do programa de controlo HIV/SIDA, Sikandar Memon, à agência noticiosa espanhola EFE.

A delegação da agência da ONU chegou hoje a Carachi (sul), onde tem previstas reuniões, incluindo com o chefe do governo provincial, Murad Ali Shah.

Segundo Memon, a equipa “estará em Ratodero durante dois dias” para “investigar como o vírus VIH se propagou nesta pequena área”.

O responsável, que precisou que 580 dos infectados são menores, disse à EFE haver “60% de possibilidades” do vírus se ter propagado “devido à reutilização de uma seringa”.

Pelo menos uma pessoa - um pediatra local também infectado com o VIH - foi detida a 27 de abril em relação com o caso e após denúncias dos vizinhos. O homem negou as acusações.

Com uma população de 207 milhões, o Paquistão tem cerca de 150.000 infectados com o VIH, dos quais 3.500 são menores de 14 anos, de acordo com dados da ONU de 2017.

As Nações Unidas indicaram que no último ano foram infectadas no país à volta de 20.000 pessoas, o número mais alto desde que se iniciou o registo dos casos em 1990.