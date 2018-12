Embarcação com três cadáveres deu à costa na ilha do Sal

Três cadáveres em avançado estado de decomposição foram encontrados numa embarcação junto ao rochedo do ilhéu “Xone”, próximo da povoação de Pedra de Lume, na ilha cabo-verdiana do Sal, divulgou hoje a Polícia Nacional (PN).

De acordo com uma nota do Comando Regional do Sal da PN de Cabo Verde, o alerta foi dado na quinta-feira, através da linha de emergência.

Quando a equipa policial se dirigiu ao local encontrou a embarcação “com algumas inscrições em árabe” e com “três cadáveres, do sexo masculino e irreconhecíveis, em estado avançado de decomposição”.

As autoridades determinaram o “sepultamento imediato, dado ao avançado estado de decomposição dos cadáveres”.

O caso encontra-se a ser investigado pelas autoridades policiais e judicias.